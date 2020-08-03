Нижегородского следователя будут судить за гибель человека

Нижегородского следователя обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК по региону.

В суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу. По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемая, будучи следователем СО ОМВД России по Кстовскому району, расследовала уголовное дело о ДТП. Авария произошла в июле 2018 года на трассе Большая Ельня - Ольгино. В результате столкновения с автобусом ПАЗ водитель мотоцикла Yamaha получил серьезные травмы.

Следователь приняла решение о необходимости следственного эксперимента, чтобы установить скорость и траекторию мотоцикла. Для этого она привлекла к участию 30-летнего мужчину, имевшего мотоцикл Yamaha и права.

В день эксперимента - 9 октября 2019 года - шел дождь, дорога была мокрой. Условия проведения эксперимента не соответствовали тем, что были в день аварии. Следователь не отказалась от задуманного и дала команду водителям начать движение. Она также попросила повторить маневр с большей скоростью движения. В результате водитель мотоцикла не справился с управлением, опрокинулся и ударился головой о бордюрный камень. Он скончался на месте происшествия.

Сотрудник полиции отстранена от исполнения служебных обязанностей. Если ее вина будет доказана, женщину уволят из органов внутренних дел.