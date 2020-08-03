СЭГЗ в Удмуртии начал производство электрокара для силовиков

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в Удмуртии начал производство электротележки серии ЕТ с металлической кабиной. Она соответствует требованиям, предъявляемым к такой технике министерством обороны России и другими силовыми ведомствами, сообщает пресс-служба предприятия.

Благодаря замене пластиковой кабины на стальную, новый электрокар стал прочнее и ремонтопригоднее. Также теперь его можно перекрасить в любой необходимый цвет. При этом в новой модификации сохранились лучшие параметры серийной электротележки: высокая маневренность, небольшие габариты, минимальный радиус разворота, большая грузоподъемность и отсутствие вредных выхлопов двигателя внутреннего сгорания.

Электрокар СЭГЗ может перевозить грузы до трех тонн и буксировать грузы до 1,8 тонны, и предназначен для работы на производственных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, на складах и логистических комплексах, в местах со скоплениями людей, например, в парках.

Одна подзарядка аккумулятора обойдется в 50 рублей, а хватит ее на работу в течение 10 часов или пробега до 80 километров.

- Расширение номенклатуры напольного электротранспорта, который мы производим серийно с 1957 года, позволит СЭГЗ сохранить лидерские позиции на российском рынке промышленного электротранспорта и удовлетворить потребности наших заказчиков, которые раньше покупали подобную технику у других производителей. В частности, большие перспективы у этой модели могут быть по линии силовых структур, - сказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Справка "РГ":

Сарапульский электрогенераторный завод - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.