В Челнах два человека пострадали после падения трех мостовых кранов

На одном их предприятий холдинговой компании "ТЭМПО" произошло ЧП. Ночью 2 августа 2020 года во время разгрузочно-погрузочных работ обрушились металлические конструкции трех мостовых кранов. В результате, по информации регионального СК РФ, пострадали двое крановщиков: 49-летняя женщина и 61-летний мужчина.

По предварительной информации, оба госпитализированы с травмами позвоночника. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".

В свою очередь, прокуратура РТ совместно с федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выясняет все обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.