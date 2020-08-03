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03.08.2020 15:47
Рубрика: Происшествия

В Челнах два человека пострадали после падения трех мостовых кранов

Текст: Олег Платонов (Казань)

На одном их предприятий холдинговой компании "ТЭМПО" произошло ЧП. Ночью 2 августа 2020 года во время разгрузочно-погрузочных работ обрушились металлические конструкции трех мостовых кранов. В результате, по информации регионального СК РФ, пострадали двое крановщиков: 49-летняя женщина и 61-летний мужчина.

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По предварительной информации, оба госпитализированы с травмами позвоночника. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".

В свою очередь, прокуратура РТ совместно с федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выясняет все обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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