В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

Новости

В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации 13:33
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли 13:31
В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России 13:27
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром 13:15
В Киеве террорист захватил отделение банка 13:12
Названы московские парки, где чаще нападают клещи 13:09
Мишустин назначил нового замминистра финансов 13:05
Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку 13:02
Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные 13:02
ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге 13:02
Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу 13:00
Пекин призвал Вашингтон перестать давить на иностранные компании 12:55
В Вологодской области 82-летняя женщина провела в лесу целую неделю 12:54
В московском метро "заминировали" все станции 12:46
Военные химики отправились в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрянения 12:38
В Москве завершились съемки фильма "Белый снег" о лыжнице Елене Вяльбе 12:37
Опрос: Более 70% россиян дорожат своей работой 12:22
ЕГЭ по информатике в 2021 году пройдет на компьютерах 12:21
Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500 12:14
Число нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% 12:06
Сергей Шнуров вновь возглавил рейтинг Forbes 12:05
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год 12:05
Приставы завели дело на Елизавету Боярскую из-за затопленного камина 12:02
Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц снизилось на 45% 11:56
Медианная месячная зарплата россиян равна 35 тысячам рублей 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 13:11
Рубрика: Общество

В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус. Проверку начала Приволжская транспортная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
Ученые определили риск заразиться коронавирусом в поезде

По предварительным данным, теплоход, принадлежащий компании "ВодоходЪ", был задержан вечером 1 августа. Пассажиры судна, среди которых были жители Нижегородской области и республики Татарстан, были отправлены по месту жительства на автобусе. Двое из семи членов экипажа были госпитализированы, остальные находятся на изоляции.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства. По итогам проверки при наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год
СК возбудил дело о геноциде жителей Псковской области в годы войны
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года