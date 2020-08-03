В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус. Проверку начала Приволжская транспортная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, теплоход, принадлежащий компании "ВодоходЪ", был задержан вечером 1 августа. Пассажиры судна, среди которых были жители Нижегородской области и республики Татарстан, были отправлены по месту жительства на автобусе. Двое из семи членов экипажа были госпитализированы, остальные находятся на изоляции.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства. По итогам проверки при наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.