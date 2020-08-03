В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева. Экс-чиновника подозревают в получении крупной взятки, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2018-2019 году подозреваемый, будучи главой района, получил через посредника взятку в размере свыше 260 тысяч рублей. Сообщается, что за эти деньги он не должен был применять меры реагирования в связи с размещением нестационарного торгового объекта на территории Советского района.

Противоправные действия выявили и пресекли следователи СК вместе с оперативниками МВД по региону. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виду заключения экс-чиновника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.