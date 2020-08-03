Девочка из Хакасии открыла матч чемпионата мира по женскому футболу

"Кожаный мяч" - уникальный турнир, который дает возможность тысячам детей получить бесценный спортивный опыт, участвуя в соревнованиях общероссийского и международного уровня. А еще это шанс попасть в детско-юношеские футбольные школы и стать профессиональными футболистами.

На снимке – счастливая Яна Медведева с капитанами сборных команд Швеции и Канады и судейской бригадой перед важным матчем ЧМ-2019 во Франции. Фото: Олег Иванов

Для детей "Кожаный мяч" - грандиозный праздник, ярчайшее событие, которое, возможно, в спортивном плане предопределит всю их жизнь. Наши соревнования каждый год показывают: в России есть очень способные ребята, и нужно, чтобы из маленьких "звездочек" вырастали большие звезды для национальной сборной!

К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса соревнования "сдвинулись", их финальную часть планируется провести в конце лета, но окончательное решение пока под вопросом. Несмотря на все препоны, мальчишки и девчонки, любящие футбол, с удовольствием гоняют мяч: дети есть дети, энергия требует выхода, и хорошо, когда эта энергия - положительная. Футбол объединяет всех!

Наша героиня - юная талантливая футболистка Яна Медведева, 2006 года рождения. Родилась и живет она в Республике Хакасия, в маленьком городке (всего 20 тыс. населения) Абаза. На протяжении трех лет занималась в местной ДЮСШ, у тренера Евгения Брониславовича Кашица; играет в местной юниорской команде по женскому футболу "Металлург".

В свои 14 лет она уже добилась многого, на зависть иным взрослым. Яна - 3-кратная чемпионка городских и 2-кратная - республиканских соревнований. А настоящее "окно в мир" ей открыл, как и нескольким поколениям других девчонок и мальчишек, легендарный турнир "Кожаный мяч".

В прошлом году во Франции проходил очередной чемпионат мира по женскому футболу. Именно Яна Медведева, юная футболистка из маленького российского городка Абаза, открывала в Париже игру четвертьфинала чемпионата мира по женскому футболу (Швеция - Канада).

Привезти Яну в Париж удалось благодаря Клубу "Кожаный мяч", его официальному спонсору на тот период - компании "Кока-Кола", и, конечно же, ФИФА. Яна присутствовала на тренировке команд перед матчем на стадионе "Парк Де Пренс" и открыла саму игру. Она не просто наблюдала за тренировкой и игрой маститых спортсменок, но и запоминала, записывала всевозможные технические приемы, финты, удары по воротам - впитывала всю атмосферу большого женского футбола, чтобы сохранить и принести ее в свой маленький город, свою команду, передать своим одноклубницам. И это ей удалось!

Яна успешно закончила 7-й класс общеобразовательной школы №49 г. Абаза, увлекается танцами, музыкой, литературой, но безусловно на первом месте у нее - футбол и ее команда, в которой она бесспорный лидер. Девчонки слушают ее во всем. Она помогает тренеру Евгению Кашица проводить занятия, отрабатывать различные технические приемы футбола. Особенно она любит финты, которые подсмотрела у именитых футболисток на чемпионате мира, старается сама исполнять их и щедро делится своими умениями со сверстницами из своей команды.

Мечта Яны - успешно выступать за свой "Металлург" в городских соревнованиях, а со временем поступить в Красноярский государственный педагогический университет и пробиться в основанную на базе этого вуза молодежную, а затем и основную команду красноярского "Енисея", которая выступает в высшем дивизионе женского чемпионата России.

Земляки юной спортсменки гордятся своей соотечественницей. В ДЮСШ, ученицей которого является Яна, тренером Е.Кашицем уже подготовлено немало мастеров в женском футболе, играющих в высшем дивизионе (Татьяна Петрова - в ЖФК ЦСКА, а Валерия Хомякова - в подмосковном УОР "Звенигород").