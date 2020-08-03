Губернатор Андрей Травников оценил взаимодействие жителей и власти при создании Затулинского дисперсного парка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что при реализации проектов благоустройства в приоритете должно быть мнение жителей, их пожелания и предложения.

- Помните, как наставлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев: протоптали люди тропу, значит, нужно делать дорожку именно тут. Здесь то же самое: люди говорят "так", значит, нужно делать так, - сказал Андрей Травников в ходе осмотра Затулинского дисперсного парка в Кировском районе Новосибирска.

Крупнейший в регионе объект благоустройства 2020 года создается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Парк станет первым в области примером рассредоточенного общественного пространства.

- При реализации проекта создания дисперсного парка меня поразили взаимоотношения между жителями, депутатами, строителями, проектировщиками, представителями мэрии города. Это удивительное единение, - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, идея проекта появилась в 2015 году. Инициатива создать единое пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом принадлежит самим жителям. Затулинский парк занял второе место в рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года. За этот проект свои голоса отдали почти 25 тысяч новосибирцев.

Проект получил поддержку не только депутатов и жителей района, но и регионального правительства. В этом году из областного бюджета выделены средства на реализацию проекта.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков сообщил главе региона, что нюансы, возникающие во время работ, обсуждают с жителями, по их инициативе уже внесены несколько корректировок в готовый проект.

- В парке решено сохранить традиционные площадки - например, для бардовских вечеров, отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам. Теперь новосибирцам не придется менять привычные маршруты во время пеших или велосипедных прогулок, - рассказал о деталях проекта депутат.

- При реализации таких крупных проектов, как дисперсный парк, строительство поликлиник, школ, важна совместная конструктивная работа с представителями муниципальной, региональной власти, - считает депутат горсовета Сергей Трубников.

Сейчас в Кировском районе развернуты работы по ремонту и реконструкции дорог, строительству детских и спортивных площадок, скоро начнется строительство современной поликлиники - одной из семи в рамках масштабного ГЧП-проекта.

Справка "РГ"

На первом этапе проекта создания Затулинского дисперсного парка идет реконструкция территории "Затулинского городка аттракционов". В 2021 году начнется второй этап благоустройства. Идея дисперсного парка такова, что озелененные территории действительно устроены на некотором удалении друг от друга, но объединены общей концепцией. Парк включает в себя бульвар Петухова, улицы Зорге и Громова, сквер "Союз кировчан", "Затулинский городок аттракционов" и еще пять бульваров вдоль жилых кварталов.