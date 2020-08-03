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03.08.2020 21:50
Рубрика: Происшествия

Погубил генератор

На Алтае арестовали владельца турбазы, где погибла семья
Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
В Алтайском крае временно закрыли турбазу "Глобус" на озере Ая, где накануне погибла семья с двумя детьми. Владельцу турбазы уже предъявили обвинение и взяли под стражу - ему грозит до десяти лет за причинение смерти по неосторожности.

51-летний специалист одного из управлений правительства Алтайского края Иосиф Кременских вместе с женой и двумя детьми заселились в номер. Больше их никто не видел. Хватились только через пять дней, когда гостям пришла пора съезжать. Сотрудники турбазы вскрыли запертый изнутри номер и увидели страшную картину: все четверо были мертвы. По-видимому, супруги и младшая дочь погибли во сне, и только сын-подросток пытался доползти до двери.

Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода

Смерть без каких-то признаков насильственных действий указывала на отравление газом. Но турбаза не газифицирована. Как газ мог попасть в номер на втором этаже? Выяснилось, что как раз в ночь на 27 июля не было электричества, и владелец турбазы распорядился поставить в бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы сохранить подачу воды.

Эксперимент, который провели следователи, подтвердил, что именно работа генераторов прямо под номером погибших и стала причиной гибели семьи. Окись углерода поступала на второй этаж в жилые номера, а ее концентрация превышала допустимые нормы.

Отравление окисью углерода предварительно установила и медэкспертиза.

"Туробъект сейчас закрыт. Отдыхающие переселены на другие ближайшие турбазы", - пояснили в следкоме.

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