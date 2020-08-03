На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового пассажирского теплохода "Андрей Дубенский".

В торжественной церемонии закладки судна принял участие губернатор края Александр Усс, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, депутаты Госдумы, руководители СНСЗ, Государственной транспортной лизинговой компании, Объединенной судостроительной корпорации.

Теплоход стал первым строящимся в России гражданским судном для Арктической зоны. И это первый из двух пассажирских теплоходов для Красноярского края, строительство которых предусмотрено в рамках заключенного в апреле 2020 года контракта между СНСЗ и Государственной транспортной лизинговой компанией. Отметим, что суда строят по инициативе губернатора края.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

- Это исторический и значимый день для всех сибиряков, не только для жителей Красноярского края, но и наших соседних братских регионов - Тывы и Хакасии. Сегодня мы объединяемся одним большим географическим понятием "Енисейская Сибирь". Это по-настоящему огромный континент, предметом гордости и источником силы которого является Енисей - одна из самых могучих и многоводных рек планеты, - сказал Александр Усс в приветственном слове.

Губернатор края выразил уверенность, что флагман енисейского пассажирского флота "Андрей Дубенский" придет на берега Енисея точно в срок и пожелал работникам судостроительного завода производственных успехов, здоровья и благополучия.

Как отметил губернатор северной столицы Александр Беглов, этот заказ является гордостью для Санкт-Петербурга и судостроительного завода, поскольку здесь впервые строится пассажирское судно такого класса.

В завершение церемонии главы двух регионов закрепили памятную доску, символизирующую начало строительства теплохода.

"Андрей Дубенский" предназначен для перевозки 245 пассажиров на маршруте протяженностью до 5000 километров. Важной особенностью судна является возможность посадки и высадки пассажиров в условиях необорудованного причала - для этого теплоход оборудован быстроходным катером. Для размещения пассажиров на трех палубах судна предусмотрены каюты первого класса и класса люкс, трансформируемые двух-четырехместные каюты второго класса, четырехместные каюты третьего класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями. На борту судна предусмотрен ресторан, фитнес-комплекс, деловой офис и камеры хранения.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

По условиям контракта "Андрей Дубенский" прибудет в Красноярск в 2023 году, а "Виктор Астафьев" (второе судно) - в 2024-ом. Теплоходы будут курсировать по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск.

Отметим, теплоходы получили имена основателя Красноярска и известного красноярского писателя в результате народного голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.