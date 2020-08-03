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03.08.2020 11:10
Рубрика: Власть

Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС

Текст: Владимир Кузьмин

Кабинет министров подготовил универсальный механизм оперативного решения жилищных вопросов при возникновении чрезвычайных ситуаций. Его важное значение, считает премьер-министр Михаил Мишустин, подтверждает прошлогоднее наводнение в Иркутской области, когда из-за несовершенства правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.

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Подписанное главой правительства постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. "Оценка жилья будет проходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС", - рассказал Мишустин.

Документ будет формироваться по данным Единого госреестра недвижимости. "Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным, и самое главное - людям будет проще получить новое жилье", - заявил премьер.

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