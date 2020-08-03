Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений на экологическую тему по итогам совещания об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское. В частности, глава государства поручил разработать дополнительные меры для охраны Байкала при строительстве железных дорог.

Поручение получили РЖД и правительство Иркутской области - выполнить необходимо до 31 августа. При этом меры поручено готовить совместно с правительством Иркутской области, научными, общественными экологическими организациями.

Напомним, что ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту с просьбой дать поручение о дополнительном рассмотрении норм строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в районе Байкала.

Кроме того, президент в срок до 21 августа поручил определить объем и стоимость работ по изоляции загрязненных объектов на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Уточняется, что они подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. Срок определен до 21 августа. Также предстоит обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на выполнение работ. При этом загрязненные земли в Усолье-Сибирском надо передать Иркутской области в срок до 30 сентября.

В перечне поручений также - требование представить предложения по внесению законодательных изменений в срок до 1 ноября. Законодателям предстоит установить особенности ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации.