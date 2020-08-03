Сформирована рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском

Утвержден состав межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, которая возглавила группу.

В состав группы также вошли глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, а также представители Росприроднадзора, МЧС, Минобороны (Управления войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных Сил РФ), Росгвардии, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, ФМБА, Росреестра, госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека.

Рабочая группа сформирует план мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское. Доклад будет представлен президенту через три месяца. Как сообщает аппарат вице-премьера, будет организована система экологического мониторинга, полностью рекультивирована территория химического предприятия, а в будущем создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития города.