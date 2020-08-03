В Норильске произошло возгорание на ТЭЦ-2

На Норильской ТЭЦ-2 в результате возгорания остановлен один из энергоблоков. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня в шесть утра по местному времени.

- На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. На закрытом распределительной устройстве станции (ЗРУ-110) фиксируется сильное задымление, - пояснил представитель центра.

На месте возгорания ведет работу подразделение ведомственной пожарной охраны.

Согласно предварительной информации, во время возгорания пострадал один из работников предприятия - специалист службы релейной защиты и автоматики. Он госпитализирован.

Как пояснили центре, для безопасного ведения спасательных работ отключен блок №3 станции. В результате рабочая мощность ТЭЦ-2 снизилась почти на четверть. Но последствия для потребителей не ожидается, заверили в пресс-службе станции.

Норильская ТЭЦ-2 входит в структуру "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Она была запущена в эксплуатацию в 1969 году.