Военные химики отправились в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрянения

Специалисты радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), а также спецтехника были направлены для ликвидации угрозы загрязнения в Усолье-Сибирском.

Как сообщили в Минобороны, сейчас личный состав, спецтехника и вооружение войск РХБЗ Центрального военного округа из Алтайского края передвигается как своим ходом в составе колонн, так и железнодорожным транспортом в Иркутскую область.

В первый эшелон входят более 10 единиц специальной техники. Это - авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131. Также в первый эшелон входят около 30 военных специалистов радиационной химической и биологической защиты.

Подразделения РХБЗ привлечены к оказанию помощи в Усолье-Сибирском по поручению Владимира Путина.