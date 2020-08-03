На Ставрополье ребенку спасли проткнутый проволокой глаз

Специалисты ставропольской краевой детской клинической больницы смогли спасти глаз шестилетнему мальчику, который получил сложную травму. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, в глаз ребенка попала проволока от забора из сетки, поэтому лишние минуты промедления с операцией могли стоить ему зрения.

- Как выяснилось, когда малыш в частном доме перелезал через забор из сетки рабицы, у него соскочила нога, и крючкообразная проволока из забора попала в верхний край правой глазницы с проникновением в надбровную область - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Ставрополья.

Мальчику выполнили рентгенографию, после чего им занялись офтальмолог, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог, невролог и нейрохирург. Убедившись, что мозг ребенка не задет, врачи провели операцию по удалению остатков проволоки из глаза. К счастью, медикам удалось сохранить и глаз, и зрение, послеоперационный период также прошел без осложнений.