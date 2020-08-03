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03.08.2020 17:18
Рубрика: Общество

В Ессентуки с блошиного рынка Тбилиси привезли редкую книгу

Текст: Роман Кияшко
Фото: Пресс-служба администрации города Ессентуки Фото: Пресс-служба администрации города Ессентуки
Фото: Пресс-служба администрации города Ессентуки

В Ессентуки вернулась уникальная книга о чудесных исцелениях минеральной водой. Ее купил в Грузии букинист, говорится в сообщении на официальной странице администрации города-курорта в Instagram.

Новая книга Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа

Коллекционер редких изданий из Ессентуков нашел ее у продавца книг на блошином рынке у Сухого моста в Тбилиси. Редкое издание 1873 года "Сборник материалов для изучения Кавказских Минеральных Вод" продавалось совсем недорого для такой печатной ценности.

- Очевидно, книга не была в пользовании, а лежала на антресолях. Об этом говорят непрорезанные страницы - такое случалось, если книга попадала в руки владельца прям из типографии, - заявили в администрации Ессентуков.

Книга содержит в себе заметки и личные наблюдения курортных врачей, лабораторные исследования и рассказы отдыхающих о результатах лечения. Точно такая же книга хранится в ессентукском краеведческом музее. Информация, которую они содержат, ученые считают историческим достоянием города.

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