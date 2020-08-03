Жителей Ставрополья и Дагестана обвинили в даче взяток за инвалидность

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела о даче взяток за установление инвалидности по части 3 статьи 291 УК РФ в отношении восьми местных жителей, а также Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год подозреваемые через посредников передавали взятки бывшему руководителю филиала № 24 Главного бюро Медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю Министерства труда и социальной защиты РФ за принятие решений об установлении групп инвалидности.

При этом суммы взяток варьировались в зависимости от реального состояния здоровья и возраста фиктивного больного. Общая стоимость получения бессрочной группы инвалидности с учетом ежегодного продления доходила до 150 тысяч рублей. СКР возбудил уголовные дела на основании материалов УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ранее в отношении подозреваемого уже возбуждались уголовные дела о получении взяток (по части 5 статьи 290 УК РФ). Сейчас все эти уголовные дела в отношении него и посредников соединили в одно производство. Расследование уголовных дел продолжается.