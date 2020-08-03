Химики Коми предложили лечить вирусы хвоей

Исследователи из Института химии Коми научного центра Уральского отделения РАН начали создавать новые вещества на основе терпеноидов, которые в перспективе возможно будет использовать для лечения вирусных заболеваний. А в качестве источников терпеноидов рассматриваются многочисленные промышленно доступные хвойные растения, сообщает ТАСС со ссылкой на директора института, доктора химических наук Александра Кучина.

Проект рассчитан на два года. В его рамках ученые будут синтезировать новые соединения на основе доступных растительных веществ и испытывать их на противовирусную активность.

Ранее у сыктывкарских химиков уже был большой опыт по синтезу подобных соединений, поэтому исследователи понимают, в каком направлении работать. В первую очередь они планируют создать "библиотеку новых веществ", чтобы понять их структуру и свойства.

Тестированием полученных веществ на противовирусные свойства займутся в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.