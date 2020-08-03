Киностудия "Ленфильм" открывает культурно-выставочный центр

Киностудия "Ленфильм" открывает 4 августа культурно-выставочный центр, который был закрыт в марте в связи с пандемией коронавируса.

Посетителей ждут обновленные экспозиции. Посвящены они сказкам, экранизациям известных российских писателей, а также замечательному петербургскому актеру Павлу Кадочникову (к 105-летию со дня его рождения), известному зрителям по фильмам "Иван Грозный" Эйзенштейна, "Подвиг разведчика", "Повесть о настоящем человеке", "Укротительница тигров", "Снегурочка", "Яков Свердлов", "Педагогическая поэма" и многим другим.

Первое время экскурсии будут проводиться для групп численностью не более пяти человек. А кинозал, рассчитанный на 198 мест, будет принимать максимум до 50 зрителей. Эти ограничения вместе с соблюдением обязательных правил (маски, перчатки, измерения температуры) введены, чтобы минимизировать риски.

Как сообщает пресс-служба "Ленфильма", в дальнейшем культурно-выставочный центр ждет расширение: будет открыта новая экспозиция, посвященная комбинированным съемкам. В

нее войдут часы Эльсинора из фильма "Гамлет" Григория Козинцева, замок из сказки "Золушка" Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, "Аврора" из исторической кинокартины "Залп "Авроры" Юрия Вышинского, а также другие декорации и уникальные фотографии.

Тем временем

Планируется, что кинотеатр, который находится на студии, начнет работу 16 августа.