В Вологодской области 82-летняя женщина провела в лесу целую неделю

В Вологодской области члены поисково-спасательного отряда "Азимут" целую неделю искали 82-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Она ушла в лес за грибами и заблудилась. Заблудившуюся удалось найти, сообщили в группе в соцсети отряда.

Пожилая женщина приехала из Северной столицы на свою малую родину - деревню Сосновка Кадуйского района. 25 июля пенсионерка пошла в лес и не вернулась. Ее искали родственники, волонтеры. К счастью, поиски увенчались успехом. Женщина находилась в лесу семь ночей.

Однако на восьмой день бабушку обнаружили на границе Кадуйского и Бабаевского района. Угрозы ее жизни нет.