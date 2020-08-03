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03.08.2020 10:51
Рубрика: Общество

Палеонтологи нашли следы неизвестных динозавров в деревне под Кемеровом

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В деревне Шестаково Кемеровской области группа палеонтологов из СПбГУ обнаружила многочисленные останки динозавров. Об этом исследователи сообщили на своей странице в Instagram.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В частности, найдены зубы, позвонки, верхнечелюстные кости и другие кости скелета, принадлежащие древним животным. Исследовав один зуб ящера, специалисты вначале пришли к выводу, что это останки стегозавра, потом предположили, что это пситтакозавр. Но дальнейшее изучение зуба показало, что он принадлежал ящеру совсем другого вида. Кому конкретно, ученые планируют выяснить.

Также обнаружены кости ящеров, которые относятся к семейству игуан, но конкретный вид еще точно не описан.

Деревня Шестаково - известная точка на карте Кемеровской области. Здесь находится самое крупное в России кладбище динозавров. Первые раскопки здесь произошли около 70 лет назад. В Шестаково, например, был обнаружен полный скелет динозавра, это вторая такая находка в стране, первый нашли в Благовещенске.

Здесь находили останки пситтакозавров, птицетазовых динозавров. Также ученым попадались кости теризинозавров, платеозавров, дизофозавров. Находили здесь останки крокодилов, черепах и ящериц.

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