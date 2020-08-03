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03.08.2020 16:49
Рубрика: Происшествия

Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.

Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, калининградца приговорили к смертной казни путем расстрела с конфискацией имущества за несколько убийств. Это произошло в 1994 году.

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Однако убийце удалось сохранить свою жизнь, поскольку указом президента РФ в 1999 году смертная казнь была заменена лишением свободы сроком на 25 лет. Отсидев этот срок, осужденный вышел на свободу в июне 2018 года.

После этого бывший заключенный должен был прибыть по адресу, указанному им при освобождении, и явиться для постановки на учет в ОМВД. Но этого он не сделал умышленно, по версии дознания, чтобы уклониться от административного надзора. А в феврале 2020 года и вовсе стал проживать по другому адресу, не уведомив об этом полицию, и перестал соблюдать административные ограничения.

В суде 58-летний мужчина полностью признал вину и раскаялся. Но это не спасло его от нового срока: суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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