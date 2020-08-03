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03.08.2020 12:02
Рубрика: Происшествия

Приставы завели дело на Елизавету Боярскую из-за затопленного камина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отдел судебных приставов по Центральному району Санкт-Петербурга возбудил исполнительное производство в отношении Елизаветы Боярской. С актрисы требуют оплатить 234 тысячи рублей, следует из банка данных исполнительных производств.

Фото: https://vk.com/sashapriko
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Дело возбуждено после решения Куйбышевского районного суда Петербурга. Как следует из текста судебного решения, еще в сентябре 2016 года в квартире, расположенной под жильем Боярской, произошел потоп. В этой квартире актриса не проживала, сдавала ее внаем.

Тем не менее, когда соседей залило, они обратились к собственнице. Соседи заявили, что во время потопа у них был испорчен камин, повреждены обои, лепнина, окна, стены. Также соседи указывали, что помимо повреждения конструкций, на отделочных материалах в очагах поражения в квартире выявлена крайне высокая концентрация спор плесневых грибов. Ущерб, включая моральные страдания, они оценили в сумму 1 миллион 824 тысячи рублей.

Суд снизил размер претензий до 1 миллиона 84 тысяч рублей. Дело несколько раз обжаловалось, причем, с обеих сторон: соседи требовали провести новую экспертизу и повысить сумму компенсации, Боярская, наоборот, указывала, что размер финансовых претензий слишком велик. В мае прошлого года Санкт-Петербургский городской суд снизил еще размер претензий соседей, сумма ко взысканию составляла порядка 900 тысяч рублей.

Судя по данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, большую часть долга за квартиру актрисы уже погашено.

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