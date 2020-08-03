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03.08.2020 12:57
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности дополнительного облучения населения

Текст: Ольга Игнатова
Из-за распространения коронавирусной инфекции в России резко увеличилось число компьютерных томографий, что может повлиять на здоровье граждан. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации ведомства, ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора начинают научный проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских организациях. Это необходимо для изучения последствий для здоровья населения.

Фото: iStock
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Отмечается, что КТ во время пандемии коронавируса массово делали пациентам, чтобы оценить состояние органов грудной клетки и эффективность назначенной терапии.

"По оценкам ученых, увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения. По предварительной оценке, изменилась структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас уже ясно, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза. Это подтверждается данными из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Облучение потенциально может стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Например, могут развиваться патологии сердца.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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