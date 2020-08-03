Российский этнографический музей открыл выставку масок

Российский этнографический музей открыл выставку "Маски: грани традиции".

Представлены около 50 масок и сопровождающие материалы. А также костюмы ряженых, шаманов. География экспонатов обширная: от Прибалтики до Сибири. От конца XIX века (сибирская маска, которую использовали во время медвежьего праздника, 1880 год) до нашего времени. Самый молодой экспонат был создан в 2015 году, это румынская маска с территории Украины - Черновицкой области, с яркого праздника Маланки (шествие ряженых, которое, конечно, проходит в масках).

Посетители - в масках, медицинских, защитных, без них посмотреть на маски нельзя. Во время пандемии это самый актуальный аксессуар, ставший повседневным и важным для нас предметом с точки зрения безопасности. И музей отреагировал на этот факт выставкой.

Надев маску, можно изменить себя, развеселить и устрашить других и даже спасти мир. Это невероятно интересный предмет для собрания любого музея, причем - довольно редкий. Представлены уникальные экспонаты. В чем их уникальность? Не у всех народов маски хранились в семье, передавались по наследству. Эти атрибуты после исполнения обряда принято было уничтожать - разбить, сжечь, выбросить, считая предметом хотя и важным, но опасным - недаром их одаривали эпитетами "чертовы рожи, бесовские, хари". Поэтому, по словам специалистов, присутствие масок в собрании Этнографического музея - большая удача.

- Перевоплощение в зооморфных, антропоморфных персонажей и иномирных существ при помощи надевания маски, шкуры, вывернутой наизнанку шубы или специального костюма воспроизводило мифологические представления о потусторонних силах и необходимости контакта с ними. Неслучайно появление ряженых приурочено к праздникам или обрядам, связанным с изменениями в природе и жизни человека. В народном сознании мифологическое значение многих календарных праздников определялось их "пограничным" характером. Промежуток между старым и новым годом, зимним солнцестоянием и весной считался опасным для человека, ведь в это время на земле бесчинствовала нечистая сила. Свадьба также считалась обрядом "перехода", когда человек как бы "умирал" в одном статусе и рождался в другом, - рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник музея Валентина Кузнецова.

Народы Евразии для создания маски использовали самые разнообразные материалы, часто в ход шли береста, бумага, текстиль. Маски могли разрисовывать углем, дополнять мехом, паклей, куделью, имитировавшими бороду и усы, а также вставными "зубами" из брюквы, картошки, редьки. Нередко масками становились и вовсе будничные предметы - платки, полотенца, даже глиняные горшки.

Фото: Пресс-служба Этнографического музея

У славян, балтов, финно-угров, романских народов было распространено вождение зооморфного ряженого - "козы", "коня", "медведя", "тура" - преимущественно на Святки и Масленицу. Эти маски воплощали в себе идею плодородия. В некоторых южнорусских и поволжских областях на Троицу или на Русальной неделе водили русалку-"коня". Его могли изображать двое парней, накрытых пологом, одному из них в руки давали палку, деревянные вилы или ухват, на которых размещалась "кобылья голова". Русалку вел вожак, у которого вместо головы была глиняная маска.

Молодых посетителей выставки привлекает костюм ведьмы, помощницы дьявола, персонажа масленичного шествия (Литва, начало - третья четверть ХХ века). Есть костюм иноземца - персонаж ряженья на праздник Маланки (Румыния), из ведра выполнена тулья шляпы маски. Маска шамана, отороченная медвежьим мехом. Костюм тувинского шамана (конец XIX -начало ХХ века), впереди и сзади видим изображения человеческих лиц - женского и мужского, как поясняют кураторы выставки - это духи-предки мага, помогавшие ему во время камлания (погружение шамана в транс, общение с духами). Видим маску, похожую на тигриную морду.

Елена Андреева, научный сотрудник отдела этнографии народов Сибири и Дальнего Востока информирует:

- Сибирские маски держатся особняком от масок других народов, особенно шаманские. Они не уничтожались, а передавались по наследству, их ценили, за ними ухаживали - перед обрядом мазали водкой или спиртом, угощали салом, кровью. Делали их из металла, дерева, иногда из бересты, расписывали красками. У нас представлены и маскоиды - уменьшенные копии масок, изображения лиц предков и духов- помощников шамана, они могли находиться на одежде или головном уборе человека. Считалось, что во время обряда они помогают ему советом. Маску шаман надевал на лицо, либо ее выставляли на самое видное место и во время обряда он обращался к ней за помощью.

Выставлены довольно редкие маски участника мистерии Цам (танец мистического содержания). Делали их в специальных мастерских, из папье-маше, украшали полудрагоценными камнями и металлами. Тут и деревянные резные статуэтки - изготовлены монгольским художником-ламой по заказу монголоведа, генерального консула Российской империи в Урге Якова Шишмарева, который привез их в Петербург в начале ХХ века.

К слову, экспонатам немало лет, сотрудники музея привозили их из экспедиций, все шаманские маски поступили до 1913 года.

Выставка будет работать по 30 октября.