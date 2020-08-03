СК возбудил дело о геноциде жителей Псковской области в годы войны

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту обнаружения массового захоронения в окрестностях поселка Моглино в Псковской области. В годы Великой Отечественной войны там находился нацистский концлагерь.

Как сообщает СК РФ, ранее об этом захоронении не было известно. Следователи извлекли останки 46 человек, в том числе девяти женщин со следами огнестрельных ранений в голову. Работы еще продолжаются с привлечением сил и средств Минобороны РФ.

По данным архивных источников, за годы оккупации в Моглинском концлагере уничтожили свыше трех тысяч мирных жителей. Массовые расстрелы происходили также в районе поселка Глоты и других уголках Псковской области, где сейчас идут поисково-разведывательные мероприятия.

Дело о геноциде в годы войны на Псковщине ведет Главное следственное управление СК РФ. Изучаются материалы, которые свидетельствуют о военных преступлениях против мирного населения. Работа по их фиксации и расследованию будет продолжаться, заверяет СК.