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03.08.2020 12:51
Рубрика: Экономика

Стало известно, где быстрее всего дорожает вторичка

Текст: Вера Черенева
Цены на вторичном рынке недвижимости продолжают расти в городах с населением от 100 тысяч человек, причем по темпам роста они обгоняют Москву и Петербург. Это следует из аналитического отчета сервиса ЦИАН.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, в регионах Северо-Запада сильнее всего за год подорожала недвижимость в Череповце, рост составил 14,7 процента и сейчас квартиры на вторичном рынке в этом промышленном центре Вологодской области продаются из расчета 44,8 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: brizmaker / istock
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В Калининграде рост цен за год составил 12,4 процента, цена за квадратный метр достигла здесь 69,8 тысяч рублей.

Для сравнения, в Петербурге квартиры за год подорожали на 3,2 процента, сейчас квартиры на вторичном рынке в Городе на Неве продаются в среднем за 127,3 тысячи рублей за квадратный метр.

В Центральном федеральном округе сильнее всего выросли цены на жилье в городе Ковров Владимирской области (16,3 процента), правда, цены на недвижимость здесь изначально были относительно невысоки. Сейчас квадратный метр недвижимости на вторичке этом городе с богатой историей и архитектурой можно приобрести за 36,4 тысячи рублей. На 11,1 процент подорожали квартиры в Тамбове (49,8 тысяч рублей за "квадрат"), на 9,3 процента - в Орле (48,7 тысяч рублей). В Москве, где цены на жилье традиционно самые высокие по стране, рост за год составил 4,5 процента. Сейчас квадратный метр недвижимости на вторичном рынке столицы продается за 215,4 тысячи рублей.

Среди южных регионов, быстрее всего растут цены в Краснодаре. За год квартиры в этом солнечном городе подорожали на 7,6 процента и достигли 67,4 тысяч рублей. На Кавказе наибольший рост цен зафиксирован в Ессентуках (10,6 процентов, цена за "квадрат" - 51,1 тысяча рублей).

Фото: iStock
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В Приволжском федеральном округе заметнее всего за год подорожали квартиры в Перми. Рост составил 8,9 процента, цена за "квадрат" достигла 62 тысяч рублей. А самое сильное падение цен на квартиры зафиксировано в башкирском городе Октябрьском, здесь цены на квартиры за год упали на 16 процентов и теперь квартиры здесь продаются из расчета 47 тысяч рублей за квадратный метр. На Урале сильнее всего упали цены на квартиры в Миассе. Вторичное жилье за год здесь подешевело на 13,7 процентов и теперь квартиры здесь продаются из расчета 32,3 тысячи рублей. А самый сильный рост цен в Уральском федеральном округе зафиксирован в Новом Уренгое. Здесь цены на вторичку за год взлетели на 18,4 процентов и достигли 111 тысяч рублей за "квадрат". Стоит отметить, что Новый Уренгой сейчас является на Урале городом с самым дорогим жильем. На втором месте по ценам Нефтеюганск (82,7 тысяч рублей за квадрат), на третьем Сургут (78,2) и только на четвертом Екатеринбург (75,1 тысяча рублей).

В Сибири сильнее всего выросли цены на жилье в городе Прокопьевск Кемеровской области. За год квартиры здесь подорожали на 19,7 процентов, цена квадратного метра сейчас составляет 33,6 тысяч рублей.

А на Дальнем Востоке быстрее всего дорожают квартиры в Южно-Сахалинске. За год цены выросли на 13,3 процента и теперь квартиру в этом городе можно купить за 131 тысячу рублей. На втором месте Владивосток, где цены на вторичку также идут вверх, за год квартиры здесь подорожали на 8,8 процента и сейчас желающим обзавестись недвижимостью в столице Приморского края стоит быть готовыми заплатить 128,4 тысячи рублей за квадратный метр.

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