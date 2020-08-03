В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти

В Усинском районе Республики Коми произошел разлив не менее семи тонн нефти из напорного нефтепровода. Работник подрядной организации повредил его при демонтаже трубопровода, который уже не эксплуатировался, сообщила республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в результате ЧП нефтепродуктами загрязнено 0,48 гектара земли. Уже собрано 16 кубометров "грязного" грунта. Для того чтобы остановить распространение жидкости, установлены специальные нефтеловушки и боновые заграждения.

Последствия аварии ликвидируют 25 человек, задействовано семь единиц техники.

Печорская природоохранная прокуратура начала проверку по факту нефтеразлива. Усинское лесничество и территориальный орган Ростехнадзора решают вопрос о проведении административного расследования.