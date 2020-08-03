В Мурманской области начнут контролировать туристов

В Мурманской области будет создан единый центр лесного и экологического контроля. Такое поручение в ходе оперативного совещания в правительстве региона дал губернатор Андрей Чибис, который высказал недовольство состоянием уголков природы региона, куда больше всего стремятся гости Кольского полуострова. По его словам, туристы и туроператоры, которые возят гостей в эти места, ведут себя "безобразно".

- На то, что творится на Рыбачьем, в Териберке, в Терском районе, мы не можем спокойно смотреть, - подчеркнул Андрей Чибис. - Мириться с этим нельзя. Прошу проанализировать работу подведомств, обеспечивающих охрану наших природных парков. Существует необходимость создания единого центра лесного и экологического контроля, который обеспечит защиту уникальной природы Кольского полуострова.

Губернатор дал поручение в течение 10 дней подготовить необходимый пакет документов для создания центра. Его предполагается создать за счет "объединения разрозненных органов управления" и выделить на его нужды дополнительное финансирование.

- Одна из главных проблем - это бесконтрольное использование туристами различной техники, - отметил директор представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Баренц-экорегионе Олег Суткайтис. - Например, это крупногабаритный транспорт и квадроциклы, которые зачастую ездят по нетронутой земле, прокладывая новые колеи и дороги. За последние 5-6 лет таких дорог на полуостровах Рыбачьем и Среднем возникло очень много, несмотря на то, что это особо охраняемая природная территория (ООПТ).

По словам эксперта, в первую очередь необходимо разработать маршруты движения для техники и наладить контроль их использования. Достаточно один или два раза проехать по тундре на технике, чтобы возникла колея, которая потом будет зарастать десятилетиями. Каждая ООПТ должна иметь планы управления, в которых были бы четко обозначены маршруты передвижения туристов по этой территории, места стоянок и разведения костров, складирования мусора. На охраняемых территориях должны работать инспекторы - не столько для наказания, сколько для контроля и предоставления путешественникам необходимой информации. Для этого необходимо установить специальные штаты таких инспекторов. Кроме того, необходимы расчеты, какой поток туристов может выдержать та или иная территория, и в случае превышения этой величины ограничивать ее посещение.