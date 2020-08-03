В Санкт-Петербурге стартовал проект по организации профессионального обучения и дополнительного образования для горожан, потерявших или не нашедших работу из-за введения карантинных мер по коронавирусу. Переподготовку и повышение квалификации по наиболее востребованным профессиям будет обеспечивать ЦОПП - центр опережающей профессиональной подготовки, открытый в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Образование".

Проект рассчитан на выпускников образовательных учреждений, а также тех, кто остался без работы или еще работает, но находится под угрозой увольнения. В центре будут предлагать обучение по специальностям, которые востребованы на рынке труда сегодня и не потеряют свою актуальность в будущем.

"Все, у кого процесс трудоустройства осложнила ситуация с ковидом и кто хочет пройти обучающую программу, могут отправить заявку в ЦОПП через портал trudvsem.ru и получить направление на бесплатное обучение", - уточнила Ольга Коротеева, директор ЦОПП.

Проект рассчитан для людей всех возрастов - от школьников до пенсионеров

Чтобы быстро реагировать на требования рынка труда, центр организует взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями. Центр также будет вести мониторинг кадровых потребностей региона, создавать и проводить экспертизу образовательных программ, обрабатывать запросы работодателей по вопросам, связанным с профориентацией школьников.