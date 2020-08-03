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03.08.2020 20:27
Рубрика: Культура

Рок на кухонной клеенке

Виктор Цой - музыкант и художник
Текст: Евгений Малышев
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
В августе исполняется тридцать лет с того дня, когда в автокатастрофе под Ригой погиб лидер группы "Кино" Виктор Цой. Рок-музыкант, ставший в конце восьмидесятых выразителем надежд нового поколения, остается культовой фигурой и в наши дни. Неудивительно, что новый проект выставочного пространства KGallery, приуроченный к годовщине, вызывает у многих поклонников огромный интерес.
Автопортрет Виктора Цоя 1988 года, нарисованный фломастерами. Фото: Предоставлено KGallery Автопортрет Виктора Цоя 1988 года, нарисованный фломастерами. Фото: Предоставлено KGallery
Автопортрет Виктора Цоя 1988 года, нарисованный фломастерами. Фото: Предоставлено KGallery

"Цой. Не кончится лето" - такое императивное название получил проект, который галерея представит широкому зрителю в субботу, 6 августа. В персональной выставке, показывающей музыканта как художника во всем многообразии его творческого метода, кураторы, по их словам, в первую очередь старались сохранить дух свободы, без которого невозможно представить наследие Цоя.

Фото: kinopoisk.ru
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Многочисленные живописные и графические работы, а также личные вещи и полароидные снимки, которые показывают в Петербурге, предоставлены киноведом и переводчицей Наталией Разлоговой, с которой Виктор Цой провел последние годы своей жизни. В первую очередь речь идет о 1988-1990 годах, проведенных музыкантом в Москве, в доме на Профсоюзной улице. Но не только. "Российской газете" о выставке рассказала куратор выставочных проектов KGallery Ксения Ремезова.

- Мы показываем не только московские работы, но и что-то из ленинградского периода. Когда Виктор жил в Москве, он все равно приезжал в Ленинград, останавливался у Георгия Гурьянова (рок-музыкант и художник, участник группы "Кино". - Прим. ред.), и они вместе занимались творчеством. Музыканты даже делили акрил, который привозила их знакомая и соратница, американская певица Джоанна Стингрей. Она им помогала: в Советском Союзе хорошие краски были не просто дорогими, их еще было сложно найти. Только потом, в 1990 году, Цой написал основную часть своих большеформатных холстов - тогда он уже смог сам покупать себе краски. А еще Стингрей привезла Цою легендарную банку супа "Кэмпбелл", изображенную на знаменитой работе Энди Уорхола. Из его собственных рук, подписанную специально для Виктора.

По словам Ксении Ремезовой, все же большая часть представленных работ создана в Москве, в Беляево. А также в Латвии, где Цой проводил летние месяцы на даче, - тут раскрашенные личные вещи с авторским орнаментом и еще клеенки рубежа 80-х годов с изображенными на них идиллическими сценами.

- Музыкант и художник использовал как рабочую поверхность целлофановые пакеты, упаковочный материал, кухонные клеенки. Все шло в ход. Как человек, который делает не первую выставку, скажу, что работать с таким эфемерным материалом, как живопись на клеенках, было непросто. Клеенку нельзя монтировать со стеклом, нужно искать пути, как показать эти экспонаты безопасно и с учетом всех правил. Это задача, с которой мы ранее не сталкивались. Но эти вещи мне больше всего и запомнились. Ты непосредственно ощущаешь всю хрупкость материалов, которые нужно выставлять, - это очень интересный тактильный и эмоциональный опыт.

Проект "Цой. Не кончится лето" - знаковое событие: подобной масштабной персональной выставки Виктора Цоя еще не бывало. Выставка будет открыта для посещения до 13 сентября. Представленные в KGallery работы смогут увидеть и москвичи - в 2021 году в столице запланировано проведение выставки-байопика "Виктор Цой. Путь героя", частью которой станет петербургская экспозиция.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Виктор Цой

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