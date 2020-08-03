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03.08.2020 16:58
Рубрика: Культура

В сентябре в Петербурге откроют театры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Театральный сезон в Петербурге откроется в сентябре. К открытию готовятся в Михайловском, Александринском театре, БДТ, Театре комедии имени Акимова, Государственной академической капелле и других знаковых учреждениях Северной столицы.

Фото: Владимир Постнов / Пресс-служба Александринского театра
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Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в течение ближайших двух недель должен быть разработан комплекс мер по обеспечению эпидемической безопасности.

Также будет проработан алгоритм работы самих театров. В частности, предполагается, что планирование репертуара составит месяц, напомним, в прошлые сезоны многие театры предлагали репертуар на три-четыре месяца вперед. И тогда же начиналась продажа билетов.

В этом сезоне городские власти призывают не исключать любой сценарий развития эпидемической ситуации, поэтому предлагают заглядывать не дальше, чем на месяц вперед. Билеты тоже будут продаваться не раньше чем за 30 суток до спектакля. Как именно театры станут их реализовывать, сейчас решается. Напомним, театральные кассы в Петербурге были закрыты в самом начале пандемии и до сих пор они не работают.

Кроме того, городские власти призывают театры быть готовыми к любому сценарию, в частности, к ситуациям, когда придется производить 100-процентный возврат билетов.

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