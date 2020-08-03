ФСБ показала видео изъятия подпольного оружия в 12 регионах России

Новости

РЖД сократили пассажирские перевозки в июле на 26,2% к прошлому году 11:51
Режим самоизоляции на Среднем Урале продлен еще на неделю 11:48
На трассе "Таврида" пять человек пострадали в ДТП с легковушками 11:44
Причиной пожара на ТЭЦ-2 в Норильске стало короткое замыкание 11:42
Вышел русский тизер нового "Хэллоуина" с Джейми Ли Кёртис 11:41
Парламентарии Беларуси ратифицировали пакет международных договоров 11:39
В Югре на реке произошел разлив нефтепродуктов 11:26
Личные данные миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу 11:20
Кабмин обновит список значимых лекарств для производства в России 11:19
Банк России аннулировал лицензию у московского Оргбанка 11:10
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС 11:10
Составлен перечень технологий для "цифровых песочниц" 11:08
СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно 11:07
Палеонтологи нашли следы неизвестных динозавров в деревне под Кемеровом 10:51
В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке 10:51
Сформирована рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском 10:39
Microsoft подтвердила намерение купить TikTok 10:25
ВВС Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина 10:24
В Генуе откроют новый мост спустя два года после обрушения старого 10:21
Краснодарский край за два летних месяца посетили 2,3 млн туристов 10:19
Предпринимательские доходы в России упали до 20-летнего минимума 10:11
Аналитики спрогнозировали будущее перекрестного субсидирования в России 10:06
В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап 09:59
В Московском зоопарке вновь появился манул 09:40
Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 11:30
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео изъятия подпольного оружия в 12 регионах России

Текст: Елена Мелихова

В России проведена крупнейшая операция по пресечению деятельности подпольных организаций, занимающихся изготовлением и модернизацией оружия. ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников, а также изъятия оружия в одной из мастерских. Она располагалась с виду в обычном гараже. Однако за запертыми дверями шел процесс изготовления и модернизации  оружия с использованием 3D-принтеров и станков с числовым программным управлением.

Фото: Depositphotos.com
В Москве ликвидировано казино с ежемесячным доходом в 50 млн рублей

На видео - целый схрон изъятого оружия: пистолеты различной модификации, пулеметы, винтовки, гранаты, взрывчатые вещества, огромное количество комплектующих оружия .

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, спецоперации с участием МВД и Росгвардии прошли в 12 регионах страны: в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях. В результате выявлено 22 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением, задержано 42 причастных к этому человека. Боеприпасы изготавливались в подпольных мастерских и сбывались по всей стране.

Среди изъятого - пулемет ПКМ, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, "Кедр", МР-40, SA, МР-5, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, "Сайга", "Тигр", Mauser, AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret, свыше 80 тыс. патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия и многое другое.

Отметим, что в общей сложности из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, а также оружия с восстановленными боевыми свойствами.

Следователями назначены необходимые криминалистические экспертизы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область СКФО СЗФО УрФО ЦФО

Главное сегодня

Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
СК возбудил дело о геноциде жителей Псковской области в годы войны
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов