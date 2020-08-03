ФСБ показала видео изъятия подпольного оружия в 12 регионах России

В России проведена крупнейшая операция по пресечению деятельности подпольных организаций, занимающихся изготовлением и модернизацией оружия. ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников, а также изъятия оружия в одной из мастерских. Она располагалась с виду в обычном гараже. Однако за запертыми дверями шел процесс изготовления и модернизации оружия с использованием 3D-принтеров и станков с числовым программным управлением.

На видео - целый схрон изъятого оружия: пистолеты различной модификации, пулеметы, винтовки, гранаты, взрывчатые вещества, огромное количество комплектующих оружия .

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, спецоперации с участием МВД и Росгвардии прошли в 12 регионах страны: в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях. В результате выявлено 22 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением, задержано 42 причастных к этому человека. Боеприпасы изготавливались в подпольных мастерских и сбывались по всей стране.

Среди изъятого - пулемет ПКМ, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, "Кедр", МР-40, SA, МР-5, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, "Сайга", "Тигр", Mauser, AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret, свыше 80 тыс. патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия и многое другое.

Отметим, что в общей сложности из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, а также оружия с восстановленными боевыми свойствами.

Следователями назначены необходимые криминалистические экспертизы.