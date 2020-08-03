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03.08.2020 16:56

На Дону отремонтируют мемориал на месте военного госпиталя

Текст: Валерий Николаев
Расположенный в донском хуторе Кринично-Лугский мемориал павшим солдатам Великой Отечественной войны "Сквер" будет капитально отремонтирован. Памятник создан в 1950 году на месте бывшего военного госпиталя.
Фото: ОНФ Ростовской области Фото: ОНФ Ростовской области
Фото: ОНФ Ростовской области

- К 75-летию Победы подготовлен ряд масштабных проектов по ремонту памятников. Здесь похоронено 366 бойцов, погибших при освобождении Куйбышевского района, на Миус-фронте. Есть погибшие от ран: рядом работал госпиталь. Все, что мы планировали сделать в год 75-летия Победы, мы обязательно сделаем, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Глава администрации Куйбышевского района Наталья Мирющенко рассказала, что отличительной особенностью памятника - являются мраморные плиты с именами павших бойцов. При создании мемориала удалось установить все данные похороненных солдат, что тогда было большой редкостью.

- Капитального ремонта за 50 лет не было. Ежегодно мы красили мемориал, подклеивали плиты, но не могли найти подходящие по цвету. Сами понимаете, прошло столько лет, - рассказала глава района.

Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области
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В прошлом году администрация Кринично-Лугского сельского поселения направила пакет документов, чтобы включить захоронение в федеральную программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В итоге было решено благоустроить территорию мемориала. Стоимость работ - больше двух миллионов рублей.

- Первый этап пройдет в этом году - это благоустройство. Здесь уложат тротуарную плитку, разобьют четыре клумбы, высадят розы, сделают ограждение. Второй этап - это капитальный ремонт самого памятника. Надеюсь, что готовый объект по двум этапам мы получим к октябрю следующего года, - рассказала Наталья Мирющенко.

В свою очередь заместитель губернатора Михаил Корнеев отметил, что правительство региона уделяет большое внимание памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.

- Область большая, фронт проходил и в одну, и в другую сторону. Поэтому мы обязательно продолжим приводить в порядок монументы и захоронения наших воинов, - сказал Корнеев.

Всего в Ростовской области расположено 1922 памятника солдатам Великой Отечественной.

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