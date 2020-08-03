Обладателям карт "Мир" предоставят скидку в транспорте Крыма

В течение двух месяцев, до конца октября 2020 года, владельцы бесконтактных банковских карт "Мир" смогут ездить со скидкой в общественном транспорте Республики Крым. Об этом заявил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов, комментируя продолжающееся внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

- Республиканские власти тщательно анализируют и отслеживают работа каждого автобуса или троллейбуса, где проходят "обкатку" валидаторы, - пояснил Сергей Карпов. - Внедрение валидаторов в автобусах и троллейбусах идет полным ходом. Важно понимать, все ли нравится пассажирам, как эффективно работают устройства в тестовом режиме, что еще нужно предпринять для того, чтобы по итогам испытательного срока их работа была безукоризненной.

Скидка будет предоставляться при оплате проезда в автобусах перевозчиков РК, присоединившихся к безналичной системе оплаты. Сэкономить на проезде жители и гости полуострова могут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках). Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты "Мир" получит скидку за проезд в размере четырех рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту "Мир" к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марии Точиловой, Республика Крым входит сейчас в топ-10 регионов России, где выпущено наибольшее количество карт "Мир" - около 2,1 миллиона, и крымчане активно расплачиваются ими за различные товары и услуги.

- Проезд в общественном транспорте с максимальной выгодой - это всегда востребованное предложение, так как многие из нас ежедневно совершают как минимум две поездки, - пояснила Мария Точилова. - Подобная масштабная акция в общественном транспорте полуострова запускается впервые, что может предоставить держателям карт "Мир" в Крыму возможность в течение нескольких месяцев экономить на этой статье расходов.

Акция запущена платежной системой "Мир" совместно с банками РНКБ и "Россия", обеспечивающими прием бесконтактных банковских карт в транспорте, при поддержке правительств РК и правительства Севастополя.