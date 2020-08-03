Под Ростовом найден гигантский метеорит весом 600 килограммов

Ростовчанин Алексей Кривенко утверждает: в десяти километрах от Ростова он обнаружил гигантский метеорит весом более 600 килограммов. Его фрагмент уже отправлен на исследование в лабораторию института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН, где ученые должны подтвердить или опровергнуть его внеземное происхождение.

- Исследованием и коллекционированием метеоритов я занимаюсь уже более десяти лет. У меня нет сомнений внеземного происхождения моей находки. Он похожа на камень, однако у него явная метеоритная хондритовая структура с вкраплениями железа с никелем и голубоватый оттенок. При этом он достаточно хрупкий, - рассказывает коллекционер и исследователь корреспонденту "РГ".

Ростовчанин утверждает: обнаруженный осколок метеорита треугольной формы, он сильно обветрен и пролежал на Земле более полувека. Из-за своего огромного размера метеорит получил имя "Гигант".

В коллекции ростовчанина уже свыше сотни метеоритов, найденных в Ростовской области. Вместе с единомышленниками он ведет YouTube-канал, где рассказывает о своих необычных экспонатах и оригинальном увлечении.