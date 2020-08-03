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03.08.2020 15:16
Рубрика: Происшествия

Роддом Севастополя заплатит 3 млн рублей за упавшего на пол младенца

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Жительница Севастополя отсудила у Центра охраны здоровья матери и ребенка компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей за то, что во время родов ее сына уронили на пол. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Женщина подписала с больницей договор на платные роды. В момент появления мальчика на свет ей не была оказана акушерская помощь, и ребенок упал на пол с высоты примерно полметра. Младенец получил травмы, ему сделали операцию и долгое время держали в больнице.

Суд полностью удовлетворил требования истицы. Однако это решение может быть обжаловано.

Ранее с таким же иском в суд обращался и отец мальчика, суд вынес положительное решение. Согласно решению суда, которое уже вступило в силу, мужчина требовал компенсацию морального вреда, причиненного его супруге и сыну, в размере 1,5 миллиона рублей каждому. Суд присудил только 60 тысяч рублей в качестве компенсации страданий, причиненных самому истцу. Мужчина присутствовал на партнерских родах и видел падение своего ребенка.

Инцидент произошел в январе 2018 года, во время новогодних праздников, в роддоме №2 по проспекту Генерала Острякова, 211А. Акушер-гинеколог, которая принимала роды, приняла решение перевести женщину на кровать. Когда роженица встала, ребенок родился, а доктор не успела его подхватить. В результате удара головой о кафельную плитку мальчик получил вдавленный перелом теменной кости и обширную гематому. Ему потребовалась экстренная хирургическая операция. Первые дни жизни он провел в реанимации, а затем - в отделении патологии новорожденных.

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В отношении врача возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Однако в начале 2020 года уголовное дело было закрыто в связи с истечением срока давности. Врач уволилась из роддома. Но поскольку она не была реабилитирована, то ее работодатель - больница №5 - продолжает нести ответственность за причиненный вред здоровью.

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