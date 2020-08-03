Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море

Семья из четырех человек отправилась на двух каяках поплавать по Черному морю - в акватории международного детского центра "Артек". Но, как это часто бывает, из-за сильного ветра их унесло далеко от берега. И они подали сигналы о помощи.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сигнал принял экипаж катера БЛ-820 в составе сержантов полиции Андрея Гаффарова, Вячеслава Полякова и Юрия Клинова. Они в этот момент патрулировали Черное море в районе поселка городского типа Гурзуф. Экипаж патрульного катера помог попавшим в беду туристам и поднял их на борт, доставив их к берегу. Медицинская помощь не потребовалась.

- Наши сотрудники в очередной раз показали высокие результаты работы и оперативность. Несмотря на сложные погодные условия, они сумели в кратчайшие сроки спасти людей и снова доказали свой профессионализм, выполнив свой служебный долг на отлично, - подчеркнул начальник крымского управления вневедомственной охраны полковник полиции Валерий Харчиков.