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03.08.2020 18:55
Рубрика: Общество

Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи

Текст: Елена Манукиян

Российских туристов, заболевших коронавирусом в Абхазии, будут вывозить лечиться в Сочи. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время брифинга по итогам инспектирования главного сочинского госпиталя.

Фото: Константин Гревцов/РИА Новости
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Он напомнил, что границы с Абхазией Россия открыла в субботу, 1 августа. По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян. При этом Мурашко отметил, что одновременно в городе Сочи разворачивается медкорпус для пациентов, которых, возможно, придется вывозить на лечение в Россию.

"Мы полностью подстраховываем весь процесс оказания медицинской помощи, как на территории Сочи, так и в Абхазии", - сказал он.

О том, что россиян с COVID-19 в Абхазии лечить не будут, накануне заявили власти республики, отметив, что туристам, заболевшим коронавирусом, будет оказана только первоначальная неотложная помощь, после чего их отправят в Россию. Вопросы "маршрутизации" наших соотечественников, то есть - доставки обратно - проработаны.

Согласно последним данным, с начала пандемии в республике зафиксировано 84 подтвержденных случая заражения COVID-19. Сегодня из больниц выписано более трех десятков человек.

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