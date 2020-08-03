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03.08.2020 10:04
Рубрика: Экономика

Ростовский аэропорт Платов возобновил международное авиасообщение

Текст: Александр Гавриленко

Ростовский аэропорт Платов возобновил международные авиаперевозки. 3 августа самолет авиакомпании Turkish Airlines со 182 пассажирами улетел в Стамбул. Теперь после четырехмесячного простоя регулярные рейсы в турецкий город на самолетах Airbus A319 и A320 будут отправлять пять раз в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 10 августа появятся также регулярные рейсы в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, планируется открыть чартерные рейсы.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Согласно методическим указаниям Росавиации, в Платове ввели повышенные меры безопасности от коронавируса. Всем входящим в пассажирский терминал дистанционно, с помощью тепловизоров, меряют температуру тела. Повторную термометрию вылетающие пассажиры проходят в зоне предполетного досмотра. В функциональных зонах аэропорта нанесена разметка, которая напоминает о социальной дистанции. По всей территории Платова установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук.

Для пассажиров международных рейсов действуют строгие правила авиаперелетов из-за пандемии, также напомнили в пресс-службе аэропорта. Все они, независимо от гражданства, заполняют на борту воздушного судна специальные анкеты, которые затем в течение суток передаются в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших. Россияне, которые прилетели из-за границы, должны заполнить специальную форму на портале Госуслуг о своем прибытии, а затем в течение трех дней загрузить в нее результаты исследования на COVID-19, выполненные по приезду. Иностранцы, прибывающие на территорию России, должны представить результаты исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за три дня до въезда, либо в течение трех дней пройти его в России.

Напомним, Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. Сегодня вылететь за границу можно из пяти аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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