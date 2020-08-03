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03.08.2020 11:45
Рубрика: Власть

В Адыгее горячим питанием обеспечат 25,4 тысячи учеников младших классов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея, которое состоялось под председательством главы РА Мурата Кумпилова, был рассмотрен вопрос подготовки к началу учебного года в условиях сохранения режима повышенной готовности.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава республики подчеркнул, что образовательный процесс должен быть организован с учетом всех санитарных требований и поручил руководителям муниципалитетов оказать школам необходимую помощь.

Фото: Алексей Гусев
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Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что правительство России поставило задачу с первого сентября начать работу школ в очном режиме. Сейчас во всех школах республики завершаются текущие ремонты и другие подготовительные работы.

В День знаний в общеобразовательных учреждениях пройдут традиционные линейки, их формат будет согласован с Роспотребнадзором. В школах запланирован входной контроль детей и педагогов, люди с признаками заболевания будут направляться к врачу.

Также министр напомнил, что по инициативе президента РФ с начала учебного года школьники младших классов станут получать бесплатное горячее питание. В республике таких детей насчитывается 25,4 тысячи, все они будут обеспечены питанием.

Было отмечено, что правительство страны утвердило выделение Адыгее дополнительных средств на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта РФ (муниципальных образовательных организациях) в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования". Решение было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 29 июля 2020 года при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Федеральное финансирование в 2020 году составит 105 миллионов рублей, в 2021-м - 244,5 миллиона рублей, в 2022 году - 252 миллиона рублей. Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств Адыгеи, возникающих при реализации госпрограмм. Софинансирование от региона составит один процент.

Во всех муниципалитетах проведена работа по модернизации школьных пищеблоков, разработано единое перспективное меню для школ республики. В среднем стоимость одной порции составит 43 рубля. Средства будут направляться только на закупку продуктов питания, затраты на приготовление блюд и оплату труда поваров возьмут на себя муниципалитеты.

"Мы должны обеспечить детей качественным и полноценным питанием, которое будет соответствовать всем нормам Роспотребнадзора. Прошу глав муниципалитетов отнестись к этой работе максимально ответственно", - сказал глава Адыгеи.

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