На трассе "Таврида" пять человек пострадали в ДТП с легковушками

В Крыму в районе Феодосии, на 85-м километре трассы "Таврида", произошло ДТП с участием легковых автомобилей Volkswagen Passat и Kia Sorrentoв.

В результате пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

- Авария произошла, когда водитель автомобиля Kia начал обгонять Volkswagen, - уточнили в МЧС.- Первый из них не справился с управлением и допустил касательное, боковое столкновение, после чего опрокинулся на крышу.

На место ЧП выехали местные спасатели и пожарные из Приморского и Феодосии. Участок аварийно-спасательных работ огородили конусами и предотвратили возможное возгорание топлива. Несмотря на сильные повреждения машин, пострадавшие в автомобилях от госпитализации отказались.