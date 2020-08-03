В Севастополе стали ловить на камеры не уступивших пешеходам водителей

В Севастополе на нерегулируемых пешеходных переходах начали устанавливать камеры, которые фиксируют нарушения водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Об этом сообщает сайт УМВД России по Севастополю.

Первый комплекс видеофиксации установлен на пешеходном переходе через проспект Героев Сталинграда в районе бухты Омега. Камеры установлены с двух сторон проезжей части и следят за каждой полосой движения.

Они фиксируют и другие нарушения ПДД, такие как разворот на пешеходном переходе, нарушение правил остановки или стоянки возле пешеходного перехода, превышение скоростного режима, движение по обочине или полосе для маршрутных транспортных средств, а также выезд на встречную полосу.

- Ни один участок пешеходного перехода не остается в тени, - рассказали в УМВД. - Чтобы исключить спорные и неоднозначные моменты, ведется видеозапись каждого факта нарушения с противоположной стороны датчика.