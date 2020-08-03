Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжают подготовку к новому сезону, который, как предполагается, возьмет старт 2 сентября. Если до сих пор некоторые команды проводили отдельные контрольные матчи, то теперь настала пора предсезонных турниров.

В прошлом году на предсезонном турнире в Сочи победу одержали хозяева льда (в темном). Фото: РИА Новости

Первый из них с участием клубов КХЛ должен начаться во вторник в Сочи. При этом, как и говорилось ранее, зрителей на трибуны не пустят. Sochi Hockey Open проводится с 2016 года. В последних трех розыгрышах турнира выступали по шесть команд, однако в этот раз число участников сократилось до четырех. Это "Сочи", ярославский "Локомотив", питерский СКА и олимпийская сборная России (по факту это будет "молодежка" до 20 лет). Впрочем, накануне в прессе появились сообщения, что турнир может пройти без основной команды "Сочи" из-за вспышки коронавируса в клубе. На момент подписания этого номера "РГ" в печать официальной информации по данному поводу не поступало. Добавим, что из-за коронавируса от участия в турнире ранее отказался "Авангард", в котором сразу несколько игроков сдали положительные тесты на COVID-19.

Что интересно, у всех участников турнира, кроме хозяев льда, в межсезонье сменились наставники. И если "молодежка" под руководством Игоря Ларионова уже успела дважды поспарринговать с "Сочи" (2:6, 3:2), то рулевых СКА и "Локомотива", Валерия Брагина и Андрея Скабелку, соответственно, на берегах Черного моря ждет дебют.

Согласно регламенту турнира, на сначала все сыграют по круговой системе для распределения мест в таблице. Затем команды, занявшие первые две строчки, сразятся в финале, а другая пара разыграет "бронзу". На первом этапе, пожалуй, самая мощная интрига у встречи СКА и молодежной сборной. Ведь перед тем, как возглавить питерский клуб, а вместе с ним главную национальную команду, Брагин несколько лет трудился именно в "молодежке".

В Сочи рулевой СКА Валерий Брагин встретится с "молодежкой", которую еще совсем недавно сам тренировал

Следующими по расписанию идут Кубок Республики Башкортостан в Уфе (10-13 августа) и Кубок Ромазана в Магнитогорске (10-14 августа). За Кубок Башкортостана поборются "Салават Юлаев" (Уфа), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Северсталь" (Череповец) и "Трактор" (Челябинск). Состав участников в Магнитогорске: местный "Металлург", "Автомобилист" (Екатеринбург), "Амур" (Хабаровск) и "Сибирь" (Новосибирск).

Далее в Казани с 19 по 23 августа запланирован дебютный турнир с громким названием Кубок чемпионов, в котором сыграют исключительно обладатели Кубка Гагарина разных лет: "Ак Барс" (Казань), "Металлург" (Мг), "Салават Юлаев" и СКА.

Сразу после окончания Кубка чемпионов СКА отправится на домашний турнир имени Пучкова (24-28 августа). Гостить у армейцев будут "Авангард", пекинский "Куньлунь", "Северсталь", "Сочи" и "Торпедо" (НН). Практически параллельно (23-27 августа) "Трактор", "Сибирь", "Автомобилист", "Нефтехимик" и "Локомотив" разыграют Кубок Губернатора Челябинской области.

Наконец, закроет программу предсезонных турниров Кубок мэра Москвы. За трофей сразятся столичные "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

Где будем смотреть

4 августа, вторник "Матч ТВ"

14.55 "Сочи" - Олимпийская сборная России. Прямая трансляция

18.55 СКА - "Локомотив". Прямая трансляция

5 августа, среда, "Матч ТВ"

14.55 "Сочи" - "Локомотив". Прямая трансляция

6 августа, четверг, "Матч ТВ"

16.55 СКА - Олимпийская сборная России. Прямая трансляция