Адвокат: Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь

У кого из нас не возникали проблемы с соседями? Если и есть такой счастливчик, то он живет на необитаемом острове. "РГ" подобрала пять типичных ситуаций, возникающих в жилом доме. Как их цивилизованно разрешить, как воздействовать на нарушителей, чтобы не испортить жизнь себе и окружающим, разбираемся вместе с адвокатом Александром Татариновым.

Бабушку и кошек жалко, но…

У соседки в квартире 20 кошек, запах в подъезде стоит жуткий. Что делать? Можно ли ее привлечь?

Это очень сложная правовая и морально-этическая ситуация. Но бороться с соседским кошачьим безобразием и можно и нужно. Ваша соседка явно нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство. Каждый человек имеет право на благополучную среду. И это право защищено законом.

Нужно обращаться в полицию и территориальные органы Роспотребнадзора. Те в свою очередь обязаны провести проверку, произвести исследования, установить, превышены ли допустимые нормативы по запаху. Результат этой проверки будет являться основанием для дальнейших действий. Могут привлечь к административной ответственности - штраф до 1000 рублей.

Если наниматели или собственники жилья используют жилые помещения не по назначению, - для содержания немыслимого количества кошек, при этом нарушают законные интересы соседей, их по решению суда могут выселить. Нанимателей - без предоставления других жилых помещений, а собственников еще и с прекращением прав на жилье. Квартиру реализуют на торгах, и выплатят вырученные деньги за вычетом расходов на реализацию. Кроме того, потерпевшие могут взыскать моральный вред, поскольку нарушенное право на благополучную среду является неимущественным правом.

Несколько лет назад я был свидетелем выселения из квартиры бабушки, у которой в квартире-полуторке жило больше 60 кошек. Она их очень жалела, куда больше чем своих соседей. В подъезде стоял невыносимый смрад. Когда бригада специалистов чистила квартиру, то нашли несколько мертвых кошек, они, видимо, и были источником ужасного запаха. На мой взгляд, суд должен в таких случаях принимать однозначные решения и выселять, невзирая на личности и заслуги. Речь идет о здоровье и жизни других людей, которые имеют право любить или не любить кошек, но при этом жить в чистоте и порядке.

Если вы в своей квартире

От соседей на балкон прилетел горящий окурок. Что делать? Можно ли их наказать?

Действующее законодательство не запрещает курить на балконе (но запрещает на лестничной клетке). В Постановлении правительства РФ есть только запрет на использование открытого огня в жилом помещении, в том числе на балконе. То есть курить можно, но прикуривать от открытого огня нельзя. Привлечь соседа можно. За такое нарушение для физических лиц предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. А если нарушение произошло в период особого противопожарного режима, тогда от 2000 до 4000.

Если от соседского окурка произошло возгорание, и вашему имуществу причинен ущерб, то есть от нарушения противопожарной безопасности налицо еще и конкретные материальные последствия, то - от 4000 до 5000 рублей.

Проблема в том, что привлечь соседа сложно, нужно зафиксировать время, место, обстоятельства нарушения. Это может быть видеозапись или сообщения свидетелей. Если возник пожар, обязательно нужно вызвать огнеборцев. И не только для ликвидации последствий, но и для выяснения обстоятельств, в том числе для того, чтобы найти виновного.

Если же в результате возникшего пожара кому-то причинен тяжкий вред здоровью, или есть погибшие, тогда виновник будет нести уголовную ответственность. Ему придется отбывать наказание сроком до 7 лет.

Все вопросы - родителям

Подростки изрисовали весь подъезд, в том числе матерными надписями. Что будет родителям, в том случае, если камера зафиксировала, чьи это дети?

По закону не такое уж безобидное нарушение. Такие художества считаются вандализмом. А это уже уголовное преступление. Дети до 14 лет ответственность, как известно, не несут, за них отвечают родители, они и обязаны возместить причиненный ущерб. Кроме того, на них может быть возложен штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, - до 500 рублей. То есть можно смело вызывать участкового, если подобное случилось в вашем доме. Запись камеры видеонаблюдения будет служить доказательством по делу.

Как их утихомирить?

Соседи делают ремонт, перфоратор у них работает и в сон-час, и рано утром. Житья нет никакого. Что делать?

Значение имеет когда, днем или ночью нарушается режим тишины, и где, в каком регионе это происходит. В большинстве территорий он действует с 23 часов вечера до 7 часов утра. В воскресенье, праздничные дни - с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов.

Если ваши соседи в это время слушают громкую музыку, пилят и сверлят, так, что невозможно уснуть, и никакие предупреждения не помогают, обратитесь в полицию, сотрудник составит протокол.

При этом существует извечная проблема, в большом доме не всегда удается определить, откуда шум идет. Сотрудник полиции не имеет права входить в жилые помещения без согласия граждан. Тогда необходимо провести опрос других соседей, которые тоже страдают от громкой стройки или музыки. Если после замеров уровня шума превышение будет установлено, это послужит основанием для привлечения к ответственности. Она в свою очередь определяется региональным законодательством. Например, в Москве это КоАП города, предусматривающий штраф от 1000 до 2000 рублей, а на Среднем Урале - закон "Об административных правонарушениях", санкция которого - от 500 до 2000 рублей.

Можно обратиться в суд с требованием компенсировать и моральный вред. А в качестве крайней меры, когда не помогает уже ничего, речь может идти даже о выселении нарушителей тишины.

Где хочу, там и паркуюсь

В ЖК все жильцы условились не парковаться, и использовать закрытый двор только для погрузки-разгрузки. Но тем, кому правила не писаны, находятся всегда. Что с ними делать?

Если собственники своим общим решением установили ограничение использования закрытой территории двора только для проведения погрузочно-разгрузочных работ, то это правило обязаны исполнять все жильцы. Даже те, кто голосовал "против", и несмотря на то, что земельный участок находится в общей собственности жильцов дома. Сами жильцы могут разработать и установить правила пользования общим имуществом и в них указать суммы штрафов за различные виды нарушений. Штраф зачисляется на счет ТСЖ или управляющей компании и подлежит расходованию на общие нужды собственников жилья.