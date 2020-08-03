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03.08.2020 13:55
Рубрика: Происшествия

Челябинский автомобилист протаранил во дворе пять легковушек

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске задержали водителя, протаранившего во дворе пять автомобилей и скрывшегося с места ДТП до приезда полиции. От прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

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- Во дворе одного из домов по улице Салавата Юлаева водитель автомобиля Citroеn совершил наезд на пять припаркованных машин - Hyundai, Chevrolet, Toyota, ВАЗ и Kia, после чего с места происшествия скрылся, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя по горячим следам. Им оказался 30-летний житель Челябинска. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования и обязанностей водителя в связи с ДТП. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишения прав и вплоть до 15 суток ареста, отметили в полиции.

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