В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке

Южноуральские хирурги первыми в стране прооперировали младенца с редкой патологией - смещением желудка и кишечника в грудную клетку. Операцию осложнял критический вес новорожденной, сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице.

- Недоношенная девочка появилась на сроке 28 недель с весом всего 600 грамм, - пояснили в больнице. - Сразу после рождения у нее была выявлена диафрагмальная грыжа слева, которая представляет собой перемещение расположенных в брюшной полости желудка, кишечника и селезенки в грудную клетку вследствие врожденного дефекта диафрагмы.

Малышку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где ее прямо в палате пришлось оперировать неонатальным хирургам Павлу Бабошко и Виктору Базалию. Вес и состояние маленькой пациентки не давали возможности даже перевести ее в операционную.

Стоит отметить, что в России еще ни разу не приходилось оперировать подобный порок у недоношенных детей с такой критически низкой массой тела. Однако, взвесив все риски и возможные осложнения, врачи приняли решение об экстренной операции.

- Такому маленькому пациенту ее очень сложно делать, - рассказали хирурги. - Все манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень, как маленькая ягода малины - ее тронешь, и она развалится.

Подобное заболевание встречается довольно редко - приблизительно один раз на 2000-4000 случаев. И именно у новорожденных считается особо опасным. Если вовремя сделать операцию, то в 80 процентах случаев жизни ребенка ничего угрожать не будет. Без операции ребенка ждет гибель.

В России пока нет описания течения послеоперационного периода детей с таким весом и с такой патологией. В Челябинске появится первое. С момента операции прошло уже полтора месяца, маленькая пациентка чувствует себя хорошо и уже удвоила свой вес.