Новости

Число нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% 12:06
Сергей Шнуров вновь возглавил рейтинг Forbes 12:05
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год 12:05
ДТП с маршруткой в Севастополе устроил пьяный водитель 12:02
Приставы завели дело на Елизавету Боярскую из-за затопленного камина 12:02
Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц снизилось на 45% 11:56
Медианная месячная зарплата россиян равна 35 тысячам рублей 11:53
РЖД сократили пассажирские перевозки в июле на 26,2% к прошлому году 11:51
В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю 11:48
На трассе "Таврида" пять человек пострадали в ДТП с легковушками 11:44
Причиной пожара на ТЭЦ-2 в Норильске стало короткое замыкание 11:42
Вышел русский тизер нового "Хэллоуина" с Джейми Ли Кёртис 11:41
Парламентарии Беларуси ратифицировали пакет международных договоров 11:39
В Югре на реке произошел разлив нефтепродуктов 11:26
Личные данные миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу 11:20
Кабмин обновит список значимых лекарств для производства в России 11:19
Банк России аннулировал лицензию у московского Оргбанка 11:10
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС 11:10
Составлен перечень технологий для "цифровых песочниц" 11:08
СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно 11:07
Палеонтологи нашли следы неизвестных динозавров в деревне под Кемеровом 10:51
В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке 10:51
Сформирована рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском 10:39
Microsoft подтвердила намерение купить TikTok 10:25
ВВС Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 10:51
Рубрика: Общество

В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Южноуральские хирурги первыми в стране прооперировали младенца с редкой патологией - смещением желудка и кишечника в грудную клетку. Операцию осложнял критический вес новорожденной, сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице.

Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
Из желудка тюменки достали вилку

- Недоношенная девочка появилась на сроке 28 недель с весом всего 600 грамм, - пояснили в больнице. - Сразу после рождения у нее была выявлена диафрагмальная грыжа слева, которая представляет собой перемещение расположенных в брюшной полости желудка, кишечника и селезенки в грудную клетку вследствие врожденного дефекта диафрагмы.

Малышку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где ее прямо в палате пришлось оперировать неонатальным хирургам Павлу Бабошко и Виктору Базалию. Вес и состояние маленькой пациентки не давали возможности даже перевести ее в операционную.

Стоит отметить, что в России еще ни разу не приходилось оперировать подобный порок у недоношенных детей с такой критически низкой массой тела. Однако, взвесив все риски и возможные осложнения, врачи приняли решение об экстренной операции.

- Такому маленькому пациенту ее очень сложно делать, - рассказали хирурги. - Все манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень, как маленькая ягода малины - ее тронешь, и она развалится.

Фото: iStock
Хирурги дистанционно провели операцию через сеть 5G

Подобное заболевание встречается довольно редко - приблизительно один раз на 2000-4000 случаев. И именно у новорожденных считается особо опасным. Если вовремя сделать операцию, то в 80 процентах случаев жизни ребенка ничего угрожать не будет. Без операции ребенка ждет гибель.

В России пока нет описания течения послеоперационного периода детей с таким весом и с такой патологией. В Челябинске появится первое. С момента операции прошло уже полтора месяца, маленькая пациентка чувствует себя хорошо и уже удвоила свой вес.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
СК возбудил дело о геноциде жителей Псковской области в годы войны
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года