В Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа

В Увельском районе Челябинской области выявлен вирус птичьего гриппа подтипа H5N8.

Ветеринары обследовали трупы дикой утки, двух домашних уток и двух домашних гусей, обнаруженных на берегах озер Песчаное и Табыныш. Лаборатории в Увельском районе, Челябинске и Владимире подтвердили птичий грипп, об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

В населенных пунктах вблизи озер провели учет птицы, установили карантин, определили территории, где может быстро распространиться вирус. В неблагополучных зонах проводят мероприятиях по борьбе с заболеванием.

Этот грипп поражает респираторный и желудочно-кишечного тракты, вызывает массовый охват поголовья и имеет широкое распространение среди сельскохозяйственных, диких и сиантропных птиц (те, чей образ жизни связан с человеком и его жильем). К нему восприимчивы все виды пернатых.

Экономический ущерб от птичьего гриппа огромен, поэтому в Россельхознадзоре отметили, что птицеводы должны строго выполнять правила содержания пернатых.