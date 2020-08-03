В Югре на реке произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре. Как сообщил агентству ТАСС руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Олег Пухтеев, это второе такое ЧП за месяц.

Ранее, 10 июля, в Сайму вылилось около 200 литров мазута. После того случая на реке установили боны - плавучие заграждения. Благодаря тому, что их не убрали, вновь попавшие в водоем отходы в виде отработанного масла не пошли дальше по течению.

Объем загрязнения по данным ведомства составляет около двух сотен литров. Их соберут с помощью сорбента и утилизируют. Это займет один-два дня. Помимо этого, в мэрии уже выяснили, как именно нефтепродукты попали в Сайму - есть шанс оперативно установить виновника экологического бедствия.