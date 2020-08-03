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03.08.2020 10:18
Рубрика: Происшествия

В Нижневартовске загорелась кровля ресторана площадью 2 400 кв метров

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижневартовске на улице Ленина тушат сильный пожар в здании ресторана, который находится на реконструкции ив данный момент не эксплуатируется.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС Югры, к загоревшемуся зданию размерами 40 на 60 метров примыкает еще одно, 15 на 50. Сейчас основная задача огнеборцев, не допустит распространения пламени на него.

"Сначала на кровле дома было сильное задымление, сейчас она горит по всей площади - в общей сложности 2400 квадратных метров, - сообщили в региональном главке МЧС. - На момент, когда случилось ЧП, в загоревшемся здании людей не было, а из соседнего эвакуировали 18 человек".

На месте работает 57 человек, задействовано 12 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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